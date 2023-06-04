تشكيل مجلس استشاري لكلية نقل دولي الأكاديمية البحرية

دشنت الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، المجلس الاستشاري للكلية ويضم فى عضويته ٢٥ من رجال الأعمال والملاحة والصناعة وذلك بهدف تحقيق الربط بين احتياجات سوق العمل والخريجين وتحقيق التواصل المستمر مع أصحاب الشركات والمصانع.

ولفتت الجزار خلال مشاركتها بورشة عمل “الصناعة ومستقبل سوق العمل” إلى عقد الشراكات مع 35 شركة ومصنع ومساهمتهم فى معرض وملتقى التوظيف لتوفير فرص العمل.

لفتت الجزار إلى الانتهاء من تأهيل طلاب الفرقة الرابعة لكيفية التعامل مع الفرص الوظيفية وآليات استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالخريجين.

وقالت إن كلية النقل الدولي واللوجستيات بصدد توقيع ٥ بروتوكولات تعاون مع النقابات وجمعيات الصناعة والمجتمع المدني وأسفر الفصل الدراسي الثاني عن تدريب وتأهيل حوالى 300 طالب وخريج لسوق العمل بجانب التعامل مع 24 كيانا.

ومن ناحيته أكد عمرو شيحه رئيس جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد عن توفير 100 فرصة تدريب سنويا لمدة 6 شهور بحافز شهري للخريجين بكافة مصانع المنطقة الصناعيه وتأهيلهم لسوق العمل

فيما كشف وائل حامد رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة في بورسعيد عن توفير فرص لرواد الأعمال بقصد مساعدتهم على إنجاز مشروعاتهم.

وأقيم على هامش ورشة العمل ملتقي توظيف ضم العديد من الشركات الصناعية والتوكيلات الملاحية العامله ببورسعيد.

الشركات المشاركه في معرض ملتقي التوظيف

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على هامش فعاليات ورشة عمل الصناعة ومستقبل سوق العمل المقامة بالأكاديمية االعربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد.

ورحب ” اللواء عادل الغضبان ” محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل والتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد و الاكاديمية البحرية في العديد من المجالات.

ومن جانبه، أشاد “رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري” بجهود محافظ بورسعيد في تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد، فضلا عن التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد و الاكاديمية البحرية.