تشكيل لجنة من سلطة الطيران المدني للتحقيق في واقعة انحراف بالون بالأقصر

أفاد بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، بأنه أثناء تنفيذ نشاط طيران البالون بمدينة الأقصر، اليوم، وبعد التأكد من الرصدة الجوية الصباحية، حيث كانت سرعة الريح 3 عقدة على سطح الأرض، وبعد إقلاع مجموعة من البالون ووصولها إلى ارتفاع 60 مترًا تقريبًا حيث كانت سرعة الريح حوالي 7 عقدة على هذا الارتفاع انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر مما أدى إلى قطع في البالون.

وقد هبط البالون إلى الأرض ووصول الركاب بسلام وعددهم 28 عدا راكبين تعرّضا إلى إصابات طفيفة، وقد تم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم.

وقد تم تعليق نشاط طيران البالون لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني، اليوم؛ للتحقيق في الواقعة.