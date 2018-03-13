تشكيل لجنة من استشارية الرقابة وأكما والشعبة لبحث إنشاء اتحاد سوق المال

❏ محمد ماهر: ندرس التجربة الأمريكية وعلى الهيئة أو المقاصة التبرع بمقر ❏ محسن عادل: تحديات هامة أمام الاتحاد أهمها «بورصة السلع والعقود» ❏ عونى عبدالعزيز: السرعة فى التأسيس ضرورة والانطلاقة الأولى الأهم ❏ رانيا يعقوب: دراسة نظام الهيكل الأساسى ثم تحديد موارده الماليةأحمد على – من

❏ محمد ماهر: ندرس التجربة الأمريكية وعلى الهيئة أو المقاصة التبرع بمقر

❏ محسن عادل: تحديات هامة أمام الاتحاد أهمها «بورصة السلع والعقود»

❏ عونى عبدالعزيز: السرعة فى التأسيس ضرورة والانطلاقة الأولى الأهم

❏ رانيا يعقوب: دراسة نظام الهيكل الأساسى ثم تحديد موارده المالية



أحمد على – منى عبدالبارى

«الاتحاد قوة».. عنوان لاجتماع أعضاء شعبة الأوراق المالية، واللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما»، أمس، بحضور نائب رئيس البورصة محسن عادل، بهدف مناقشة سبل إنشاء «اتحاد العاملين بسوق المال».

اتفقت الجهات المشاركة على تشكيل لجنة مصغرة من ممثليها، لتلقى اقتراحات العاملين بالسوق، فيما يتعلق بشكل الاتحاد، ونظامه الداخلى، ومهامه لضمها بلائحته التنفيذية.

يمثل الاتحاد أحد مطالب العاملين بالمجال منذ لا يقل عن 15 عامًا، فيما سعت الأطراف سالفة الذكر، وغيرها، لادخاله ضمن تعديلات قانون سوق المال منذ 5 سنوات، حتى ظهور التعديلات فى فبراير 2017.

وتنص المادة 41 من قانون سوق المال، الذى أقره مجلس النواب، مؤخرًا، على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم _93) لسنة 2000، ويسمى «الاتحادالمصرى للأوراق المالية».

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشان تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال، والتنسيق بين الأعضاء.

ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتضمن الموارد، ونسب تمثيل الأنشطة بمجلس إدارة الاتحاد.

فى البداية، أكد محمد ماهر، عضو اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما”، أن الجمعيات العاملة والمرتبطة بسوق المال مطالبة بالتوحد والانصهار فى كيان «اتحاد العاملين بسوق المال».

وأضاف أن اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، تقوم خلال الفترة الراهنة بدراسة العديد من النماذج المشابهة، المطبقة فى أسواق المال العالمية، ومن أبرزها اتحاد سوق المال الأمريكى، مشيرًا إلى أن الأخير يعد مؤسسة ضخمة للغاية، من حيث الموارد المالية، وعدد العاملين به البالغ 3500 موظف، ويمتلك نحو 16 ألف مكتب، مع صلاحيات كبيرة وفعالة.

وأوضح أن بداية الاتحاد يجب أن تكون قوية وفعالة، مؤكدًا أن توافر موارد مالية هى السبيل الوحيد لتقديم «اتحاد قوى»، يمثل سوق المال بصورة واقعية.

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، تسعى إلى وضع تفاصيل دقيقة فى اللائحة التنفيذية الخاصة بإنشاء اتحاد العاملين بسوق المال، مطالبًا أعضاء الشعبة بتقديم اقتراحات، والمساهمة فى إعداد التصور الخاص بنظامه وهيكله.

وأكد على ضرورة تبرع الهيئة العامة للرقابة المالية، أو شركة مصر المقاصة، بمقر، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقوم بدور مهم للغاية حال تم إطلاقه بالشكل المأمول، موضحا أنه سيتولى عملية الترويج والتسويق، وتحديد التشريعات الواجب تعديلها، وحل المشاكل داخليًا دون اللجوء للنيابة، وسرعة تطوير الأليات والأدوات المتاحة بالسوق، ونظيرتها الجديدة مثل الصكوك، والشورت سيلينج.

من جانبه قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن جميع العاملين بسوق المال، مطالبين باستغلال وجود نص فى قانون سوق المال المعدل، يخص انشاء اتحاد لهم، مشيرًا إلى الرحلة الطويلة التى استهدفت الوصول إلى ذلك النص القانونى.

وأضاف أن توحد الجمعيات والجهات الممثلة لمختلف فئات العاملين بسوق المال، أمر ضرورى و واجب عليها، مشيرًا إلى أن إعداد النظام الداخلى والهيكل المؤسسى للاتحاد، عبر صياغة اللائحة التنفيذية، يجب أن تنتهى بشكل سريع للغاية.

وأوضح أن الكيان الجديد «اتحاد سوق المال»، سيتولى مهام حل المشاكل داخليًا، بجانب حماية الأعضاء من التعرض للتحويل للنيابة بدون داع، بالإضافة إلى تطبيق فعلى لميثاق شرف المهنة، ومراقبة نظام العمولات بشركات السمسرة.

وأشار إلى ضرورة مناقشة التصور الخاص بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية بمجلس إدارة «اتحاد سوق المال»، متسائلًا عن قانونية تواجدهما بمجلس الإدارة ؟!

ورد محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، أن الجهات الرقابية لا يحق لها التواجد بمجلس إدارة الاتحاد، مشيرًا إلى أن شركة مصر المقاصة، ستتواجد بالمجلس.

وأضاف أن صياغة اللائحة التنفيذية للاتحاد المصرى لسوق المال يجب أن تتم بدقة بالغة، مشيرًا إلى أن بحثه أنظمة الاتحادات القائمة محليًا، أظهر أن النظام الخاص باتحاد العاملين فى التمويل متناهى الصغر ملائم كنموذج يمكن البناء عليه.

وتابع قائلًا إن اتحاد التمويل متناهى الصغر، يقوم بدور فعال فى تلك الصناعة، كما يقوم بمهام الرقابة وتحصيل الرسوم، بجانب امتلاكه لنظام فض المنازعات، وعمليات تأمين صحى، وتأمين على الحياة للعاملين بسوق المال.

وشدد على أن اتحاد العاملين بسوق المال أمامه تحديات، أهمها المساهمة فى إنشاء بورصة نشطة للسلع والعقود، بالإضافة إلى ضبط ودعم الشركات والعاملين بالسوق، بجانب التمثيل الرسمى والقوى للسوق، لدى الجهات الحكومية والخاصة.

من جهتها قالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحدث فى بعض وظائف الاتحاد، وموارده المالية، قد يكون سابق لأوانه، مطالبة بضرورة وضع تصور لهيكل الاتحاد ونظامه الداخلى، ثم الانتقال لصياغة اللائحة التنفيذية متضمنة صلاحيات الاتحاد.

وأضافت أن الجميعات العاملة بالسوق، يجب أن تتقدم باقتراحات مفصلة توضح رؤيتها، ثم يتم جمع تلك الاقتراحات فى عدة تصورات ومناقشتها فى اجتماع موسع لسوق المال.

وطالبت بعقد اجتماع مغلق يضم ممثلين عن اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، وشعبة للأوراق المالية، والجمعية المصرية للأوراق المالية “أكما”، لمناقشة المقترحات، وذلك كورشة عمل مصغرة.

وتدخل عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة، منهيًا الاجتماع ومطالبًا الجميع بإرسال مقترحاتهم لممثلى اللجنة الاستشارية بالرقابة المالية، و”الشعبة”، و”أكما”، خلال أسبوعين.