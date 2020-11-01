استثمار

تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية لبحث مشاكل المستثمرين شهريًا

تضم ممثلين عن اتحاد «الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية»
أحمد اللاهوني 6:28 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 6:28 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن اتفاق مجلس الإدارة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن اتحاد «الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية».

وأوضح خميس شعبان خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، أن اللجنة ستنعقد شهريًا بين الاتحادات الثلاثة ووزارة المالية لمناقشة مشاكل المستثمرين وحلها فى أسرع وقت.

واجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قبل أسبوع، مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة تستعرض مع اتحاد الصناعات منظومة التيسيرات والحوافز المقدمة بالمجمعات الجديدة

وقال الوزير فى بيان سابق، إن الدولة حريصة على مساندة قطاع الصناعة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأكد حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها، من خلال إرساء دعائم التعاون المثمر فى بناء وتنمية الوطن، والإسهام الفعَّال فى الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

اقرأ أيضا  تعرف على مواعيد الزيارة وأسعار التذاكر لدخول متحف كفر الشيخ بعد افتتاحه (صور)

وأوضح أن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».

اقرأ أيضا  رئيس هيئة التأمينات: للصحفي الحق في عمل اشتراك تأميني دون موافقة الجريدة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

اتحاد المستثمرين يخاطب الجمعيات لتحديد الشركات الراغبة في إعادة إعمار العراق

أحمد اللاهوني 6:07 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

رئيس هيئة التأمينات: للصحفي الحق في عمل اشتراك تأميني دون موافقة الجريدة

مدحت إسماعيل 3:31 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

وزارة التخطيط تستعرض الخدمات الشبابية والرياضية بخطة 2020/ 2021

أحمد عاشور 2:42 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

«التأمينات الاجتماعية» تُسقط 980 مليون جنيه ديونا متراكمة على 31 ألف شركة

مدحت إسماعيل 2:40 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

«التأمنيات الاجتماعية» تطلق منصة إلكترونية للاستعلام عن موقف المعاشات والمؤمن عليهم

مدحت إسماعيل 2:34 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

«التأمنيات الاجتماعية»: درسنا جميع تظلمات العلاوات الخمس بمشاركة التفتيش المركزي

مدحت إسماعيل 2:27 م, الأحد, 1 نوفمبر 20