تشكيل لجنة مشتركة بـ«النواب» لمناقشة مشروع تعديلات الإجراءات الجنائية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى (رئيس اللجنة) من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (365 مادة) من أصل (461) مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغاؤها بقوانين متعاقبة.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، فى بداية الاجتماع، أهمية مشروع القانون؛ كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، بما لذلك من أثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.

واستعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالًا، وتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تضمّن عددًا من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أنه فى ضوء هذه المعطيات ونظرًا لما يمثله مشروع القانون من أهمية، وأهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، ولا سيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها.

الأمر الذى قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم،

وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أخرى على باقى نصوص القانون القائم، وذلك كله توطئة للعرض مرة أخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وانتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)،

وعضوية النواب (ناصر عثمان، و ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز )، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانونى لرئيس المجلس “عضوًا ومقررًا للجنة”)، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.