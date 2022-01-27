تشكيل لجنة لمتابعة سرعة التخلص من بضائع «المهمل» في المنافذ الجمركية

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، تشكيل لجان جمركية للمرور على المخازن و المنافذ الجمركية والمستودعات بصفة دورية كل ثلاثة شهور لمراجعة طرق التخزين، ومدي استيفاءها لاشتراطات التخزين السليمة ومتطلبات الحماية المدنية، ومراجعة قيودات المهمل.

كما تختص تلك اللجنة بالإجراءات المتخذة بشأن البضائع من حيث التصنيف والإدراج للبيع بالمزادات، وإخطار أصحاب الشأن بشأنها تمهيداً لتحقيق أيلولة ملكيتها للمصلحة طبقاً لنص المادة (70) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وأكدت مصادر بجمارك الإسكندرية، أن اللجنة من شأنها متابعة الإجراءات المتخذة في شأن قيودات المهمل المخزنة علي ذمة قضايا، ومتابعة تسليم استمارات الجرد المستوفاة للهيئة العامة للخدمات الحكومية للتصنيف والبيع في المواعيد المقررة قانوناً لطرحها للبيع بالمزادات.

وأوضحت المصادر أن أحمد أبوالحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، قرر قيام أعضاء اللجنة المعنية بجمركي السويس ودمياط بتنفيذ زيارة لجمرك بورسعيد مؤخرا ، وذلك قيام أعضاء اللجنة المعنية بجمرك القاهرة بتنفيذ زيارة لجمرك السويس أيام ، وكذلك قيام اللجنة الجمركية المشكلة في جمارك بورسعيد بتنفيذ زياره لجمارك دمياط.

وقامت اللجنة أمس بزيارة لميناء دمياط برئاسة الدكتور نبيل بدر مدير عام الإدارة العامة للمهمل بميناء دمياط وعضوية صلاح محمد عباس مدير إدارة المهمل بدمياط، ومحمد عبدالباسط بلال مدير إدارة الحسابات والتسويات بجمارك دمياط، بالإضافة إلى زيارة لميناء الإسكندرية للعمل يومي 24، 25/1/2022، تحت إشراف كل من أحمد شحاته – مستشار رئيس مصلحة الجمارك – رئيس وحدة متابعة المهمل، ومستور سالم أبو ثلاث معاون رئيس مصلحة الجمارك، وبحضور أحمد توفيق منسق الدعم الفنى بوحدة متابعة المهمل.

كما صدرت تعليمات أمس رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية الدكتور أحمد القرنشاوى بتوفير كل الإمكانيات للجنة وتقرر ضم أعضاء وخبراء الجمارك بالإسكندرية للجنة لتضم الدكتور وجيه لطفى مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة، وعلاء كامل مدير إدارة الحركة بجمارك الإسكندرية، و إبراهيم عبدالحميد مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالإسكندرية، ويحى كمال مصطفى المدير العام السابق للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية، وعاطف الدسوقي مدير إدارة الأمن الجمركى بميناء الإسكندرية، وعبدالله الجندى العضو القانوني بالإدارة العامة للمهمل بجمارك الإسكندرية.

وقامت اللجنة خلال الأسبوع الجاري بالمرور على جميع ساحات تخزين البضائع والحاويات بشركة الإسكندرية لتداول البضائع والحاويات، و شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات ” الصينية” وساحات المفروزة لتخزين الحاويات والبضائع العامة، وكذلك مخازن الشركة المصرية للمستودعات ومخازني “ث” و”27″ التابعان للجمارك.

وحسب مسئولي مصلحة الجمارك فقد تم قامت اللجنة بحل العديد من المشكلات وإزالة بعض المعوقات التي تعيق سبل التخلص من البضائع المهملة، كما أنه من المقرر إعداد تقرير بتوصيات ونتائج أعمال اللجنة للعرض على رئيس مصلحة الجمارك لصدور تعليمات جديدة في هذا الشأن.

وأكدت المصادر الجمركية بميناء الإسكندرية أن تلك الإجراءات تأتي ضمن توصيات الإجتماعات التنسيقية بمجلس الوزراء لمجموعة العمل المشكلة لبحث ومتابعة الخطوات المتخذة لتنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة في الموانئ والمنافذ الجمركية للتخلص من البضائع والرواكد المقيدة مهمل، لإنهاء حالة التكدس في الموانئ.