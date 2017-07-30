تشكيل لجنة للكشف على الأغنام ببرانى بعد نفوق عدد منها

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتفقد قطعان الأغنام لدى المواطنين بعدد من قرى مدينة سيدى برانى، وأخذ عينات من الدم والأعلاف للوقوف على العلاج المناسب بعد نفوق عدد منها.ويأتى تشكيل هذه اللجنة خطوة للمساهمة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والارتقاء بالتنمية



معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتفقد قطعان الأغنام لدى المواطنين بعدد من قرى مدينة سيدى برانى، وأخذ عينات من الدم والأعلاف للوقوف على العلاج المناسب بعد نفوق عدد منها.

ويأتى تشكيل هذه اللجنة خطوة للمساهمة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والارتقاء بالتنمية الزراعية بمحافظة مطروح، خاصة بعد نفوق عدد من الأغنام مؤخرا.

وفى سياق متصل، أكد المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعية بمطروح أن اللجنة المشكلة لأخذ عينات من الاغنام ببرانى تضم كلا من مديرية الزراعة والطب البيطرى ومعمل صحة الحيوان لتفقد قطعان الأغنام لدى عدد من المواطنين بمناطق شماس، ابو سطيل، العرق بجنوب برانى، بعد تعرض عدد محدود منها للنفوق لدى بعض المربين فى تلك المناطق خلال الفترة الماضية.

وأضاف السنينى أنه تم اخذ عينات من دم الاغنام والاعلاف وبقايا حصاد محصول الشعير لتحديد اسباب النفوق طبقا لنتائج التحليل،حتى يتم الوقوف على الاسباب وتحديد العلاج المناسب، موضحا ان الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح تقارب 400 ألف رأس تمثل مصدر الدخل لنحو 70 % من اهالى مطروح .