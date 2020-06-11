تشكيل لجنة للتحقيق في فيديو وفاة مريض بمستشفى المطرية

قرر أ.د. محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تشكيل لجنة للتحقيق في ما هو منسوب لمستشفى المطرية التعليمي من خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتناول واقعه وفاة مريض بمستشفى المطريى التعليمي للوقوف على صحة الواقعة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على منوقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ قليل.