سيـــاســة

تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات وكالة مجلس الشيوخ

شكَّل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لجنة للإشراف على انتخابات وكالة المجلس برئاسة المستشار فرج الدري، وفي عضويتها النواب د. عبد المنعم سعيد ومحمد جزر وطارق رسلان ومحمود القط وحنا جريس وعمرو عزت محمد. وتنص المادة 11 من…

ياسمين فواز 5:03 م, الأحد, 18 أكتوبر 20 5:03 م, الأحد, 18 أكتوبر 20

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شكَّل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لجنة للإشراف على انتخابات وكالة المجلس برئاسة المستشار فرج الدري، وفي عضويتها النواب د. عبد المنعم سعيد ومحمد جزر وطارق رسلان ومحمود القط وحنا جريس وعمرو عزت محمد.

وتنص المادة 11 من اللائحة على أنه يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

كما تنص المادة 12 من اللائحة التي يعمل بها مجلس الشيوخ -مؤقتا- على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.

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وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق  برئاسة مجلس الشيوخ، والذي ترشح منفردًا على هذا المنصب.

وقد تم انتخابه بإجمالي عدد الذين صوتوا 299 عضوا ، والأصوات الباطلة 12، والأصوات الصحيحة 287 صوتا.

ولم يتقدم اي نائب آخر أمام النائب عبد الوهاب عبد الرازق.

وكان الفريق جلال هريدي رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، قد شكل لجنة لإدارة الانتخابات على رئاسة المجلس، وتضم اللجنة سامح عاشور نقيب المحامين والنواب إبراهيم حجازي وهاني سري الدين وعرض الفريق هريدي التشكيل على النواب ووافقوا عليه.

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ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة لصياغة اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ، خلال 40 يومًا.

كان الفريق جلال هريدي عضو رئيس الجلسة الافتتاحية في مجلس الشيوخ أعلن عن تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات اليوم الأحد.

ووافقت الجلسة العامة على تشكيل  اللجنة التي تضم كلًا من سامح عاشور نقيب المحامين والنواب إبراهيم حجازي وهاني سري الدين.

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– وتنص المادة 13: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

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بقلم ياسمين فواز

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