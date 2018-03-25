تشكيل لجنة ثلاثية بمطروح لمتابعة تنفيذ المشروعات

معتز محمود قرر اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وسرعة إنهاء الإجراءات لاعمال مد شبكات الكهرباء والاحلال والتجديد .جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ مطروح استعداداً لموسم الصيف بحضور السيد الإمام السكرتير العام والمه

معتز محمود

قرر اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، اليوم الأحد، تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وسرعة إنهاء الإجراءات لاعمال مد شبكات الكهرباء والاحلال والتجديد .

جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ مطروح استعداداً لموسم الصيف بحضور السيد الإمام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وجميع مديرى المديريات والادارات المعنية بتنفيذ أعمال خطة 2017/2018 وذلك لمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات للإسراع في تنفيذها خاصة أعمال تطوير مدينة مرسى مطروح قبل موسم الصيف بالمحافظة ، و بما يساهم في تحقيق الجذب السياحي

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال قبل 15 أبريل القادم مع التأكيد على إلتزام جميع الشركات العاملة بالمحافظة بما اتفق عليه في التعاقدات بالنسبة لموعيد الانتهاء وجودة الأعمال

وأكد مدير شركة كهرباء البحيرة بمطروح أنه تم إنهاء اعمال الكهرباء بشارع إسكندرية والكورنيش والتأكيد على مصادر الكهرباء المؤمنة خلال فصل الصيف

وتابع: “مع إنهاء أعمال مد كابلات تدعيم شبكة الكهرباء بمنطقة الريفية بعد غد الثلاثاء… واعادة صيانة ورفع كفاءة و توزيع الأحمال والصيانة السنوية..استعدادا لاستقبال موسم الصيف السياحيأما بالنسبة للموقف التنفيذي لإنهاء مد شبكة الغاز الطبيعي”.

وأكد المحافظ أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة وشركة الغاز وتوريد 62 مليون جنيه على دفعتين لإنهاء كافة الأعمال

وأوضح أنه تم التوصيل لعدد 21 ألف مشترك حتى المرحلة الحالية مع زيادة أعمال الخطة وإضافة مناطق جديدة كمنطقة ريم كما سيتم الانتهاء من توصيل الضغط العالي وباقي الوصلات الفرعية ووصلات المنازل و كافة الأعمال في 15 أبريل.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة بسرعة إنهاء كافة الأعمال في التوقيتات المحددة

وبالنسبة لمشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أكد المحافظ أنه لن يسمح بوجود تجمعات مياه أمطار في الشوارع مرة أخرى خاصة بعد أعمال التطوير وتركيب شنايش أمطار بالشوارع مع مراعاة ميل الرصف بالتنسيق بين شركة المياه ومديرية الطرق ، ولن يسمح بوجود أية مشكلة صرف بالمدينة خاصة بمنطقة الفيروز وباب البحر

من جانبه أكد مهندس شريف فارس رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح على إنهاء جميع أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي في التوقيتات المحددة بواقع 15 مشروع بنسبة 90 % مع إنهاء الاعمال بوسط البلد بنسبة 100% وإحلال خط المياه بمنطقة اندليسية بنسبة 100%

وبالنسبة لمد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء لمدرسة الضبعة النووية اكد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من اعمال التوصيل مع مراعاة بدء الدراسة بها العام القادم بها

كما أكد المحافظ أن الرصيف كله للمشاه مع التوجية لمجلس مدينة مرسى مطروح بازالة إية إشغالات وعدم خروج أي محل على الرصيف و التزام جميع التجار بحدود المحل خاصة شارع الاسكندرية مؤكدا علي أنه سيتم رصف جميع الشوارع بطبقة إسفلتية وليس ترقيعا، مع إزالة الجزر الوسطى بالشوراع الجانبية وتصغيرها لتسع زرع الأعمدة فقط منعا لاشغالات الباعة الجائلين والمقاهي

وطالب المحافظ بمراعاة التجميل بما يتناسب مع الذوق العام خاصة تركيب البلدورة المضيئة التي يتم وضعها ببعض الشوارع الرئيسية بالمدينة، وكذلك سيتم مراعاة الضوابط الفنية في إقامة المطبات ،وتكثيف أعمال النظافة حرصا على جمال المحافظة السياحية.

