تشكيل لجنة برئاسة وزيرين لبحث تنمية 27 محافظة

بدور إبراهيمأصدر الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاستهما لبحث تنمية 27 محافظة. وتختص اللجنة، بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الإسراع بالتنمية للمحافظات والأقاليم وإعداد

بدور إبراهيم

أصدر الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاستهما لبحث تنمية 27 محافظة.

وتختص اللجنة، بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الإسراع بالتنمية للمحافظات والأقاليم وإعداد مخططات الإسراع بالتنمية فى الأقاليم الاقتصادية وإعداد مخططات الإسراع بالتنمية فى 27 محافظة.

كما تختص اللجنة بوضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع ما يتم فى المحافظات وبين المحافظات ومتابعة ومراجعة الإنتهاء من مخططات المحافظات دورياً .

ومن المقرر، أن تعقد اللجنة اجتماعاً اسبوعياً برئاسة وزيرى التنمية المحلية والتخطيط، وسيكون الاجتماع الاول للجنة اليوم بمقر وزارة التخطيط برئاسة الشريف والسعيد.

وتضم اللجنة، كل من الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة للتخطيط العمرانى، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية لتطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد زكريا مستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية، ود. أحمد مجاهد مستشار وزير التنمية المحلية للتنمية الثقافية، والدكتور على الفرماوى الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور طارق الحصرى، الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد ندا استشارى التنمية الحضارية بالبنك الدولى، والدكتور أحمد عبد الله زايد الأستاذ بكلية الأداب جامعة القاهرة، والدكتورة هبة الليثى الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وينص القرار على أن للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصن للمعاونة فى أداء مهامها بقرار من رئاسة اللجنة .