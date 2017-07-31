تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ أولويات الشراكة المصرية الأوروبية

- مشروعات جديدة فى السكان والتعليم والصغيرة والمتوسطةهاجر عمران:قال إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الاوروبى إنه سيتم تشكيل لجان فرعية لتنفيذ وثيقة أولويات الشراكة المصرية الأوروبية التى تم الاتفاق بشأنها فى العاصمة بروكسيل الأسبوع الماضى.وأكد فى تصريحات بالمؤتمر الذى عقده مع مجموعة من ا

– مشروعات جديدة فى السكان والتعليم والصغيرة والمتوسطة

هاجر عمران:

قال إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الاوروبى إنه سيتم تشكيل لجان فرعية لتنفيذ وثيقة أولويات الشراكة المصرية الأوروبية التى تم الاتفاق بشأنها فى العاصمة بروكسيل الأسبوع الماضى.

وأكد فى تصريحات بالمؤتمر الذى عقده مع مجموعة من الصحفيين الاثنين، أن الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على مشروعات جديدة لقطاعات السكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم وجميعها تحت الاعداد خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الاتحاد ناقش مع مصر مكافحة الارهاب مؤكدا أن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع الشعب والدولة لمواجهته.

ولفت إلى ان الاتحاد مهتم بنجاح الاصلاح الاقتصادى خاصة و ان الارهاب يهدد الاقتصاد والتنمية نافيا ان تكون اجراءات الاصلاح ستؤدى إلى إفلاس مصر وفق ما يروج البعض مشيرا إلى أن كلمة الافلاس هو وصف مبالغ فيه.

وتابع: أتفهم ان الاسعار زادت كما ان الاتحاد ملتزم بتنفيذ المشروعات التى تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن الاصلاحات بالغة الأهمية.

وأضاف رئيس وفد الاتحاد الاوروبى أن الاتحاد ناقش مع مصر الأسبوع الماضى تعزيز التجارة وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الاراضى الاوروبية لزيادة الصادرات المحلية وهو ما سيعاد نقاشه خلال زيارة طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى بروكسيل المزمعة فى سبتمبر المقبل.

وأكد ان الاتحاد يثمن جهود مصر المتعلقة بحماية السواحل والحد من الهجرة عبر شواطئها، وتابع:”اتفقنا على حوار مكثف بشأن الهجرة ومساعدة مصر فى استضافتها المهاجرين”.

وأضاف ان الاتحاد خاض مع مصر حوار مفتوح وتمت مناقشة جميع الاراء المختلفة بكل صراحة ومنها اشراك المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدنى فى تحقيق تنمية صحية للمستقبل وفق تعبيره.