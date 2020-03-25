تشكيل لجان لإدارة الطوارئ في البريد (منشور)

أصدر عبده علوان، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، قرارا بتشكيل لجان لإدارة الطوارئ داخل الهيئة في كل منطقة بريدية، برئاسة مدير عام المنطقة، وعضوية مدراء إدارات التفيتش والحركة والشئون البريدية والصيانة وشئون المقر والشئون الإدارية والأمن والدفاع المدني .

وبموجب القرار الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه ، تتولى اللجنة إعادة توزيع العمالة فى حالة غلق مكاتب البريد ، رصد الوضع جراء فيروس كورونا المستجد ، وضمان سير العمل مع سوء الأحوال الجوية ، إلى جانب أى طارئ يشكل خطر على المكاتب أو المنطقة ، على أن يعرض تقرير يومي على رئيس القطاع المختص ثم يعرض على اللجنة الرئيسية للطوارئ.

منشور بتشكيل لجان طواريء داخل البريد

وأصدرت هيئة البريد أمس الثلاثاء بيانا صحفيا توضح من خلاله مواعيد العمل الجديدة بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بعد قرار رئيس مجلس الوزارء حظر التحرك على الطرق بداية من اليوم الأربعاء ، لتبدأ فترة عمل المكاتب الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، والمسائية من الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا يوميا لمدة أسبوعين.

كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لأداء الخدمات، خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية.

كما تقرَّر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد؛ وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف الرواتب وخدمات الحسابات الجارية والتوفير “سحب وإيداع” وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.