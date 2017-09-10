تشكيل فريق من النيابة للتحقيق فى حادث أرض اللواء

نجوى عبد العزيز قرر المستشار نبيل صادق النائب العام تشكيل فريق من النيابة لاجراء تحقيقات موسعة فى حادث حادث تصفية ٧ إرهابيين بارض اللواء وانتقل للمستشفيات لسؤال المصابين من رجال الشرطة وسرعة إجراء تحريات الامن الوطنى والمباحث وانتداب الطب الشرعى وتشريح جثث الارهابيين ومعاينة مسرح الاحداث. ونجحت ال

نجوى عبد العزيز

قرر المستشار نبيل صادق النائب العام تشكيل فريق من النيابة لاجراء تحقيقات موسعة فى حادث حادث تصفية ٧ إرهابيين بارض اللواء وانتقل للمستشفيات لسؤال المصابين من رجال الشرطة وسرعة إجراء تحريات الامن الوطنى والمباحث وانتداب الطب الشرعى وتشريح جثث الارهابيين ومعاينة مسرح الاحداث.

ونجحت الاجهزة الامنية فى تصفية 6 من العناصر الارهابية المتواجدة داخل شقة سكنية بأرض اللواء أثناء القبض عليهم، فيما قام اخر بتفجير نفسه داخل الشقة،مما أسفر عن تحوله الى اشلاء، واصابة عدد من رجال الشرطة.

كانت معلومات قد وردت لجهاز الأمن الوطنى عن تواجد عدد من المنتمين للجماعات الإرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الشقة، وفور وصولهم قام الإرهابيون بتفجير قنبلة أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم وإصابة بعض رجال الشرطة.