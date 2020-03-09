تشكيل شعبتي «العطارة» و«الأسماك» بغرفة تجارة الإسماعيلية بالتزكية

حسمت الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشكيل شعبتي الأسماك والعطارة في دورتها الجديدة بالتزكية.

وصرح السيد الكرسلي، رئيس لجنة الشعب وعضو مجلس الإدارة بأن انتخابات الشعبة تمت وفقًا للمواعيد المقررة، وفي حضور المرشحين لمجلس إدارة الشعبة وبحضور إبراهيم خميرة نائب رئيس مجلس الإدارة وجلال الطاهر سكرتير عام الغرفة التجارية.

وأضاف بأن نتائج الانتخابات الشعبة سجلت فوز صالح راشد، رئيسًا للشعبة بالتزكية، ومحمد خليل إبراهيم مصطفى ـ نائب أول للشعبة وعلاء محمد حافظ الجندي ـ نائب ثاني للشعبة .

يذكر أن تشكيل الشعبتين لدورة جديدة يستمر لمدة 4 أعوام.

وتابع الكرسلي أن نتائج الانتخابات لشعبة الأسماك جاءت كالتالي: أحمد السيد على الشعيري ـ رئيسًا للشعبة بالتزكية، عمرو محمد محمدين احمد عوض ـ نائب أول للشعبة وإبراهيم كمال إبراهيم إبراهيم ـ نائب ثاني للشعبة.

وأكد “الشعيري” رئيس شعبة الأسماك أن الشعبة ستعمل من خلال إستراتيجية جديدة تستهدف خدمة منتسبيها وتحقيق طموحاتهم.

من جانبه، أعرب جلال الطاهر ـ سكرتير عام الغرفة التجارية، عن أمله فى أن تحقق شعبة الأسماك فى ثوبها الجديد طموحات تجار الأسماك، فى ظل متطلبات هذا القطاع العريض الذي يحتاج إلى مزيد من الجهود للتعبير عن مشاكله الحقيقية.

مشيرا إلى أن الغرفة ستقف وراء الشعبة من أجل تنفيذ خطتها وتحقيق أهدافها لخدمة قطاعها بما يسهم فى حل المشكلات.