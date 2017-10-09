ياسمين فواز:استقبل المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب بمكتبه اليوم الإثنين، إيفتا شولتسا سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة.استهلت سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة اللقاء بتقديم الشكر على الاستقبال مشيدة بالعلاقات التى تربط بين البلدين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرة إلى ت

ياسمين فواز:

استقبل المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب بمكتبه اليوم الإثنين، إيفتا شولتسا سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة.

استهلت سفيرة جمهورية لاتفيا بالقاهرة اللقاء بتقديم الشكر على الاستقبال مشيدة بالعلاقات التى تربط بين البلدين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مشيرة إلى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين لاتفيا ومصر بالبرلمان اللاتفي، ومتطلعة إلى تشكيل نظيرتها فى البرلمان المصرى، كما أشارت إلى الزيارة التى سيقوم بها حسام أبو مرى رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اللاتفية المصرية فى البرلمان اللاتفى إلى مجلس النواب فى أكتوبر الجارى.

من جانبه، رحب المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام لمجلس النواب بالسفيرة ،مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم النظر فى تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اللاتفية فى مجلس النواب المصرى فى القريب العاجل، لتعزيز العلاقات بين البلدين.