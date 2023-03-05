تشكيل المجلس الاستشاري للصناعة لكلية النقل الدولي واللوجستيات

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قرارا بتشكيل المجلس الاستشاري للصناعة لكلية النقل الدولي واللوجستيات في دورته الخامسة 2022 – 2023 ، والذي سيكون برئاسته.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 102 لسنة 2023 ، على أن يكون المجلس بعضوية كل من اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية، واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالي، واللواء محمد عبدالعزيز مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تم ضم كل من اللواء عبدالمطلب خضر الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء حسين الجزيري رئيس هيئة السلامة البحرية.

وتم ضم اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، ومحمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، واللواء عبدالقادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، واللواء محمد عباس العضو المنتدب للنقل البحري للشركة القابضة للنقل البحري والبري، واللواء محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر .

كما تم ضم اللواء الدكتور محمد رفيق جلال نائب رئيس قطاع النقل البحري، واللواء عادل ترك رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للطرق والكباري، واللواء عصام بدوي أمين عام اتحاد الموانئ البحرية العربية، واللواء محمد يوسف رئيس الاتحاد العربي للناقلين البحريين، والدكتور شيرين حسن حلمي الرئيس التنفيذي لشركة فاركو القابضة، واللواء ياسر هيكل رئيس شركة اسكندرية لتداول الحاويات، واللواء محمد كرار رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، واللواء علاء ابراهيم رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، واللواء طارق شاهين رئيس شركة بورسعيد للحاويات، وسيد متولي رئيس جهاز النقل الداخلي الدولي بوزارة النقل، واللواء محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات، والدكتور علاء عز الامين العام لغرف التجارة المصرية، وأحمد حسن نائب رئيس غرفة تجارة الاسكندرية، وأحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، ومروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، وأحمد العقاد رئيس شركة ماهوني للملاحة ، وعماد عبدالوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرفة التجارية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وأشرف الجزايرلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاسكندرية، ومدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة تجارة الاسكندرية، وأشرف خالد أبو اسماعيل مدير عام شركة sonac الأهلية للتجارة، ومحمد هانو رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية.

كما ضم عضوية مجلس الادارة ياسر المناويشي أمين عام مجلس ادارة غرفة تجارة الاسكندرية، ووليد بدر أمين عام الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، وطارق فهمي رئيس شركة msc Egypt ، وخالد صبري نائب ريس شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، والمهندس أحمد مصطفي نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، وعمر الغنيمي عضو مجلس ادار غرفة تجارة الاسكندرية، ومحمد فتح الله عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالاسكندرية، والدكتور ياسر مصطفى رئيس معهد بحوث البترول المصري.

وكان قد ناقش المجلس في دورته الرابعه العديد من المحاور الهامة التى تتعلق بالنقل الدولى بأقسامه المختلفة ففى قسم إدارة لوجستيات النقل تم مناقشة المشروعات الجديدة بالموانئ المصرية, والموانئ الجديدة والتوسعات بالموانئ الحالية باللإضافة إلى آخر التطورات الخصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس, والنقل البرى الدولي والداخلي و مناقشة انضمام مصر لاتفاقية التير TIR وآثار ذلك على صناعة النقل وحجم التجارة , وبحث المستجدات في قطاع الأعمال العام المعنى بصناعة النقل و المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية.

بينما جاءت المحاور الخاصة بقسم اللوجستيات وسلاسل الإمداد فى التحول الرقمى فى سلاسل الإمداد ,و الثورة الصناعية الرابعة ,و إدارة العمليات فى سلاسل الإمداد ,والممارسات المستدامة في إدارة سلاسل الإمداد الخضراء.

كما تضمن المجلس الإستشارى مناقشة محاور إدارة لوجستيات التجارة الخارجية و محاور أخرى تتعلق بقسم إدارة لوجستيات البترول والطاقة من حيث أهمية تنويع مصادر الطاقة لتحقيق الاستدامة المخططة لها في رؤية مصر 2030 ,و ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على الأنشطة اللوجستية في مصر ,و الدور المحوري للأنشطة اللوجستية في زيادة اعتماد المستهلك النهائي على مصادر الطاقة المتجددة ,و دعم البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية, بالإضافة إلى دور التعليم في زيادة الوعي بأهمية الطاقة المتجددة وآثارها الاقتصادية.