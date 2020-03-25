تشكيل اللجنة النقابية للعاملين بالتوكيلات الملاحية الخاصة في بورسعيد

يتشكل مجلس إدارة اللجنة من محمد البنا رئيسا، وسامح السيد نائبا، ومحمود السحراوي أمينا عاما، وسلامة متولي، أمينا للصندوق، وخالد سلامة، وولاء مجدي النشار، وعوض مرعي، أعضاءً لمجلس الإدارة.

وافقت النقابة العامة لأعمال النقل البحري على تشكيل لجنة إدارية للعاملين بالتوكيلات الملاحية الخاصة في محافظة بورسعيد .

ويتشكل مجلس إدارة اللجنة من محمد البنا رئيسا، وسامح السيد نائبا، ومحمود السحراوي أمينا عاما، وسلامة متولي، أمينا للصندوق، وخالد سلامة، وولاء مجدي النشار، وعوض مرعي، أعضاءً لمجلس الإدارة.

النقابة العامة تعتمد تشكيل اللجنة

بدروه، أكد الدكتور حسام كمال رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري على ضرورة التعاون بين جهات الإدارة بشركات التوكيلات الملاحية وبين التنظيم النقابي لتحقيق صالح العاملين بتلك الشركات والحفاظ على حقوقهم تطبيقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.

محمد البنا يكشف تفاصيل خطته المقبلة

وفي تصريحات لـ”المال”، أكد محمد البنا، رئيس اللجنة النقابية في بورسعيد أن مجلس إدارة نقابة التوكيلات الملاحية الخاصة فتح باب العضوية من جديد لجميع العاملين فى التوكيلات الملاحية الخاصة وجميع شركات الخدمات البحرية وشركات الشحن البحرى والجوى وجميع شركات النقل والخدمات اللوجيستية فى جميع المحافظات وموانئ مصر.

ولفت إلى أن اللجنة تستهدف خلال المرحلة المقبلة عددا من الأمور كالتالي:

-العمل على تحديد حد أدنى للأجور للعاملين بشركات الملاحة بالقطاع الخاص.

-العمل على رفع المستوى الثقافى والتعليمى والاجتماعى والمطالبة بجميع الحقوق المشروعة للعاملين.

جمع كلمة العاملين بالقطاع الخاص والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وفقا القوانين الحاكمة والمنظمة لعلاقة العاملين بأصحاب العمل .

– الارتقاء بالمستوى المهنى من خلال تنظيم دورات ترفع من المستوى اللغوى والادارى للعاملين والتعاون التام والتنسيق الكامل مع النقابات العمالية فى جميع أنحاء الجمهورية.

– عمل نادى اجتماعى لجميع العاملين.

– إبداء الرأى فى لوائح الجزاءات وغيرهامن النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركات الملاحية.

-تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة.

– حماية جميع الموظفين من حالات الفصل التعسفى.

-إبداء الرأى فى التشريعات والاجراءات المتعلقة بالعمل.

-الاستفادة من الكفاءات والخبرات والطاقات بالتوكيلات الملاحية الخاصة من خلال تشكيل لجان من العاملين بالتوكيلات الملاحية الخاصة على النحو التالى :

أ- لجنة للعلاقات العامة.

ب- لجنة الانشطة وتضمن النشاط الثقافى والاجتماعى والرياضى.

ج- لجنة المرأة.

ح- لجنة التدريب.

د – لجنة الاشتراكات والعضوية.

و- اللجنة المالية.

– سعي اللجنة النقابية لتوفير الخدمات الاجتماعية والرياضية والصحية للعاملين من خلال التعاقدات مع مستشفيات وصيدليات وقرى سياحية وفنادق ومطاعم بأسعار ممتازة من خلال كرنيهات يتم إعدادها لتفعيل هذه التعاقدات.

– تأسيس موقع رسمى للجنة النقابية للعاملين بالتوكيلات الملاحية الخاصة مع عمل إيملات خاصة لجميع الاعضاءيسهل من خلاله التنسيق والتشاور فى كل ما يخص العاملين.

– الإسهام فى نشر ثقافة العمل النقابى من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ومن خلال الموقع الرسمى للجنة النقابية.