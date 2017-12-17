تشغيل 20 أتوبيسا في 5 خطوط جديدة بالإسكندرية

مها يونسقامت هيئة النقل والركاب بالإسكندرية بتشغيل خمسة خطوط جديدة، وذلك في أعقاب تدعيم أسطول الهيئة بـ 20 سيارة ميني باص ، تبلغ سعتها الإستيعابية 37 راكب مطلع الشهر الجاري، والمزودة بخاصية GPS من شركة جوريك مصر. وشملت الخطوط رقم "700" ليضم " السيوف ، دائرى كارفور، قناة السويس،

مها يونس

قامت هيئة النقل والركاب بالإسكندرية بتشغيل خمسة خطوط جديدة، وذلك في أعقاب تدعيم أسطول الهيئة بـ 20 سيارة ميني باص ، تبلغ سعتها الإستيعابية 37 راكب مطلع الشهر الجاري، والمزودة بخاصية GPS من شركة جوريك مصر.

وشملت الخطوط رقم “700” ليضم ” السيوف ، دائرى كارفور، قناة السويس، مجمع الكليات، المنشية، الآنفوشى”، “أتوبيس مكيف بتعريفة تبلغ 3 جنيهات.

بالإضافة إلى خط 730 والذي يشمل ” السيوف مطار سريع، محطه مصر” والبالغ تعريفته جنيهان.

وخط رقم 731 والذي يشمل ” السيوف، فكتوريا، شارع أبوقير، سيدى جابر، باب شرقى، الأنفوشى”، والبالغ تعريفته جنيهان.

وخط 732 ويشمل ” السيوف ، مطار سريع، الموقف الجديد” بتعريفة قيمتها 3 جنيهات، و”القباري ، الدخيلة، البيطاش، الهانوفيل” بتعريفة كاملة قيمتها 5 جنيهات،

وخط رقم 733 ويشمل ” السيوف، الإقبال، الكورنيش، الأنفوشى”، بتعريفة قيمتها جنيهان.

وكان رئيس الهيئة اللواء خالد عليوة قد أعلن عن توزيع الميني باصات الجديدة الواردة لتعمل 4 منها بخط ٧٠٠(“حطة الرمل،طربق الكورنيش ،كارفور” ، و ٥ سيارات بخط٧٣٥ ” الانفوشي، طريق الكورنيش، المعمورة” ، و٦ سيارات بخط ٧٣٢ “السويوف ، الهانوفيل” ، و ٦ سيارات أخرى بخط ٧٩٩ ” سيدى بشر ،كارفور ، الناصرية” .