تشغيل مدرسة المتفوقين فى الفيوم الجديدة العام الدراسى المقبل

المدينة بها 5 مدارس منها تعليم أساسى وتجريبى وثانوى عام

كشف عبدالوهاب صميدة رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة ، أنه من المقرر تشغيل مدرسة المتفوقين خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022).

وأوضح صميدة – في تصريحات خاصة لـ “المال” – أن الفيوم الجديدة تضم عدة مبان خدمية منها مبنى إدارى لجهاز المدينة، و 2 مبنى رئاسة الحى، و 3 دار حضانة، و 3 مراكز صحية و 9 أسواق تجارية و 5 مدارس منها تعليم أساسى وتجريبى وثانوى عام.

يشار إلى أن هناك توجها عاما في كل المدن الجديدة بإنشاء مدارس خاصة للمتفوقين بكل مدينة، وكانت مدينة قنا الجديدة من أوائل المدن التي قامت بإنشاء مدرسة خاصة بالطلاب المتفوقين على مساحة 7 آلاف متر وبتكلفة 23 مليون جنيه.

مدرسة متفوقين بمدينة سوهاج الجديدة

ونشرت “المال” فى السابق افتتاح مدرسة متفوقين للعلوم والتكنولوجيا “steam” فى مدينة سوهاج الجديدة ، وقال حينها رجب عبدالرحيم، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن التكلفة الاستثمارية للمدرسة قاربت 100 مليون جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى تم إجراؤها على التصميم القديم للمدرسة وتحويلها من مدرسة عادية إلى مخصصة للمتفوقين.

ولفت – فى تصريحات خاصة لـ”المال” – إلى أن المدرسة مقامة على دورين وأقرب للنظام الفندقى لتتناسب مع طبيعة الدراسة فى تلك النوعية من المدارس، فيما بلغ عدد الطلاب نحو 120 جميعهم من محافظة سوهاج.

وتقع فى محافظة الفيوم على بعد 15 كم من مدينة الفيوم الجديدة ويسكن المدينة حاليًا حوالى 6500 نسمة على مساحة 1300 فدان مقسمة إلى مناطق خضراء على مساحة 200 فدان ومن المتوقع أن يصل عدد السكان فى المدينة إلى 250 ألف نسمة فى عام 2050.

ويبلغ حجم الاستثمارات فى المدينة، 1.575 مليار جنيه فى قطاع الإسكان : 340 مليون جنيه وفى قطاع الخدمات: 200 مليون جنيه وفى قطاع المياه والصرف الصحى : 310 ملايين جنيه وفى قطاع الكهرباء: 415 مليون جنيه وفى قطاع الطرق والاتصالات : 280 مليون جنيه وفى قطاع الزراعة: 30 مليون جنيه.

ويبلغ عدد العمارات الإسكان القومى بالحى الثالث 5 عمارات تحتوى على 180 وحدة سكنية و5 عمارات إسكان إجتماعى يحتوى على 120 وحدة سكنية و 64 عمارة إسكان اجتماعى بمنطقة الامتداد الغربى للمدينة تحتوى على 1536 وحدة سكنية.

وتم تسليم ما يقرب من 900 وحدة إسكان اجتماعى وسيتم تسليم الوحدات الأخرى فور الانتهاء من التخصيص من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى.

ويبلغ عدد قطع الأراضى السكنية 3838 منهم 2308 قطعةضمن مشروع “ابنى بيتك”.