تشغيل محطة مياه المنيا الجديدة بنصف طاقتها

المال - خاص : صرح المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم تشغيل المحطة الرئيسية للمياه بنصف طاقتها، مما يؤدي إلى ضعف المياه ببعض المناطق والأدوار المرتفعة بالمدينة، وذلك ابتداء من 8 مساء غدٍ الخميس وحتى 8 صباح الجمعة، للقيام بأعمال التطهير، في إطار خطة الصيانة

المال – خاص :



صرح المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه سيتم تشغيل المحطة الرئيسية للمياه بنصف طاقتها، مما يؤدي إلى ضعف المياه ببعض المناطق والأدوار المرتفعة بالمدينة، وذلك ابتداء من 8 مساء غدٍ الخميس وحتى 8 صباح الجمعة، للقيام بأعمال التطهير، في إطار خطة الصيانة الدورية.



وأهاب بأن يتخذ المواطنين الاحتياطات اللازمة، وتخزين احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مؤكداً أن جهاز المدينة سيقوم بتوفير سيارات مياه خلال تلك الفترة.

