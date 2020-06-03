نقل وملاحة

تشغيل رحلات جوية لم يعد مقتصرا على الطيران الحكومى

أسطول الطائرات الخاصة انضم للمهمة
المال - خاص 9:53 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 9:53 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مهمة تنظيم رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين والعائدين من الخارج لم تعد مقتصرة على شركات الطيران الحكومية مثل مصر للطيران وإيركايرو، بل امتدت لتشمل القطاع الخاص أيضا.

وأضافت المصادر أن غالبية العاملين بالطيران الخاص قاموا بتشغيل رحلات الأيام الماضية، بناء على تعاقدات مع شركات سياحة خليجية ومحلية لإعادة المصريين من السعودية والإمارات والكويت.

من جانبه، قال يسرى عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران، إنها قامت بتشغيل عدد من الرحلات فى الفترة الماضية لإعادة المصريين بمعدل 6 رحلات يوميا.

وأضاف لـ«المال» أن فتح الباب للشركات الخاصة سيسهم فى تقليل الأضرار الاقتصادية التى تحملتها نتيجة توقف حركة السياحة والسفر الفترة الماضية بعد انتشار فيروس كورونا، مشيدا باستجابة رئيس الوزراء ووزير الطيران المدنى ونائبه لمطالب ممثلى الطيران الخاص والسماح لهم بالعمل بجانب «مصر للطيران» وشركاتها التابعة.

وقال عبد الوهاب إن شركته قامت بإنزال ركاب فى القاهرة ومرسى علم والغردقة الفترة الماضية لقضاء فترة العزل بمعرفة شركات السياحة المتعاقدة معها على نقل العائدين.

وأكد عبد الوهاب أن «النيل للطيران» تتبع جميع التعليمات والاشتراطات الصحية الدولية عند تشغيل الرحلات من حيث تعقيم الطائرات والحقائب قبل وبعد الرحلة فى إطار تفادى انتشار فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الكويت تعلق الرحلات الجوية مع مصر و6 دول أخرى بسبب «كورونا»

محمد بدر 1:20 ص, السبت, 7 مارس 20

بعد توقف سنوات.. وصول أول رحلة طيران فرنسية لمطار شرم الشيخ

مؤمن عبدالمجيد 2:54 م, السبت, 21 ديسمبر 19

شاهد استعدادات مطار شرم الشيخ لاستقبال أول رحلة طيران من بريطانيا بعد رفع الحظر

دعاء محمود 5:01 م, الخميس, 19 ديسمبر 19

الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة

مؤمن عبدالمجيد 5:35 ص, الجمعة, 26 يوليو 19

عمرو أديب: موظفو الخطوط البريطانية هددوا بإضراب شامل في أغسطس

مؤمن عبدالمجيد 10:50 م, الأثنين, 22 يوليو 19

الطيران المدني: مصر تطبق أعلى معايير الأمان الدولية

المال - خاص 12:41 ص, الأحد, 21 يوليو 19