تشغيل خط طيران جديد.. أبرز نتائج لقاء وزير السياحة مع مستثمري الأقصر (صور)

أوضح وزير السياحة أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم الاتفاق علي ربط الأقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع.

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ،السبت، لقاءا موسعا مع أكثر من 100 من مستثمري السياحة وأصحاب الفنادق والشركات السياحية وقيادات القطاع السياحي بالمحافظة، وهو ما أسفر عن نتائج عدة بينها تشغيل خط طيران جديد.

وزير السياحة ناقش أحوال القطاعي السياحي في الأقصر

وناقش الاجتماع أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة بها، وسبل التغلب عليها وسبل التعاون بين المستثمرين والوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الفنادق.

قرارات لدعم السياحة في 6 أسابيع

وخلال اللقاء الذي استمر قرابة ٤ ساعات، استعرض وزير السياحة القرارات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الستة الماضية من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

كما استعرض قرار إنشاء اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور 7وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة.

خالد العناني: الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي

وأكد الوزير أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومى.

وأشار إلي قرارات أخري للدعم مثل مبادرة البنك المركزي بحوالي أكثر من 50 مليار جنيه وإرجاء الحجز الإداري علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

وتابع أنه تم العمل علي استصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.

تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ الأسبوع الجاري

وأوضح العناني أنه بالتعاون مع وزارة الطيران المدني تم الاتفاق علي ربط الأقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع.

وأشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تعمل علي تنشيط السياحة الثقافية منها تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتهدف تلك الإجراءات وفق وزير السياحة، لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأوضح أنه سيتم فتح منفذ بيع فرعي للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الآثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحة.

وأكد أنه سيتم عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية.

وأضاف أنه سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الاثرية والسياحية من خلال تلك التطبيقات، هذا بالاضافة الي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الآثرية في الأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الاقصر والكرنك.

مطلب بتطبيق تخفيض الأقصر باس من يونيو

ومن جانبهم، طالب المسثمرون في الأقصر بأن يشمل قرار تخفيض نسبة الـ50 % من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة لزيارة المتاحف و المناطق الأثرية على شهر يونيو أيضا، بجانب شهرى يوليه وأغسطس.

وفى هذا الشأن أشار العنانى إلى أنه سيتم دراسة إمكانية تنفيذ هذا المقترح.

ولفت إلى قيام وزير الطيران أيضا بتخفيض أسعار الطيران إلى هذه المحافظات خلال هذه الفترة.

وأوضح العناني أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا بين المحافظة ووزارتي السياحة والاثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع، أكد العناني أن الوزارة تعمل علي إضاءة البر الغربي بمحافظة الأقصر وفقا لأفضل سبل الاضاءة والتأمين.

وأشار إلى قرب الإنتهاء من مشروع ترميم وتطوير طريق الكباش، مؤكدا على أن الاثار المصرية لها عشاق كثيرين ولذلك يتم التوسع في اقامة المعارض الخارجية.

ولفت إلى أن معرض توت عنخ آمون بباريس حطم الأرقام القياسية لزيارة المعارض الثقافية في فرنسا جاذبًا 1,423,170 زائر ، والآن المعرض في العاصمة البريطانية لندن.