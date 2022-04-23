تشغيل خط سكة حديد عالي السرعة في وسط الصين

بدأ يوم الجمعة الماضي، تشغيل مقطع خط سكة حديد جديد عالي السرعة، في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وتم تصميم خط سكة حديد هوانغقانغ- هوانغمي عالي السرعة، ليتوقف عند 5 محطات على طول مساره، وبسرعة مصممة تبلغ 350 كم/سا، ليرتبط بخط سكة حديد بكين- هونغ كونغ، الحيوي في الصين.

وقالت شركة مجموعة ووهان الصينية المحدودة للسكك الحديد، إن طول الخط المذكور يبلغ 126.85 كم، ويشتمل على 78 جسراً و 15 نفقاً، بطول إجمالي يصل إلى 101 كم، فيما سيتم تسيير 12 زوجاً من القطارات يومياً، بحسب عدد الركاب.

ويتميز الخط بأهمية كبيرة لتحسين شبكة السكك الحديد على طول “الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي”، وتعزيز تنشيط وتطوير القواعد الثورية القديمة في مناطق جبال دابي.

وبدأت أعمال بناء الخط في المذكور في شهر ديسمبر من العام 2018.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.