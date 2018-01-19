تشغيل جزئي لأرصفة ميناء دمياط رغم سوء الطقس

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أنه نتيجة لسوء الأحوال الجوية و نوة الغيطاس التى تجتاح المدن المصرية، قررت إدارة الحركة بهيئة الميناء إغلاق البوغاز مساء أمس الخميس، بعد أن تجاوزت سرعة الرياح 35 عقدة وزاد ارتفاع الأمواج عن 3 أمتار .

ووجه اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الحفاظ على سلامة السفن والبضائع والمرافق المينائية ومتابعة الموقف من خلال مركز العمليات وإدارة الأزمات .

و قال ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء اليوم الجمعة ، إن إدارة الحركة قررت استمرار إغلاق البوغاز بعد أن زادت سرعة الرياح ووصلت إلى 50 عقدة وزاد ارتفاع الأمواج ما بين 4.5 إلى 5 أمتار .

وأضاف أنه برغم إغلاق البوغاز لم تتعطل أعمال الشحن والتفريغ بالميناء بشكل كامل، و يجرى العمل في بعض الأرصفة بشكل جزئي لحين تحسن الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن الميناء استقبل سفينة بضائع عامة قبل إغلاقه، بينما غادره سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامى إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول وتحسن الأحوال الجومائية.

ولفت إلى أن الميناء غادره أمس، قطاران بحمولة 2624 طن قمح، و 134 سيارة نقل محملة بـ 6203 أطنان قمح .

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 75146 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91714 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9386 طن يوريا و 3000 طن أسمنت و 43 طن أبلاكاش و 3800 طن ملح و 500 طن سماد سائل .

