تشغيل تجريبي لمشروعات الصرف بقرى سوهاج

بدور إبراهيمقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حالياً التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى بقرى مركز طما، بتكلفة 58 مليون جنيه، ممولة من البنك الدولى، وتشتمل المشروعات على (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطتى رفع، و1380 وصلة منزلية بقرية أم دو

بدور إبراهيم

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حالياً التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى بقرى مركز طما، بتكلفة 58 مليون جنيه، ممولة من البنك الدولى، وتشتمل المشروعات على (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطتى رفع، و1380 وصلة منزلية بقرية أم دومة، و1346 وصلة منزلية بقرية الحلاقى).

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن تكلفة مشروعات الصرف الصحى الممولة من البنك الدولى بالمحافظة تبلغ 313 مليون جنيه، موضحاً أنه تم منذ أيام البدء فى التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى قرى البلينا، بتكلفة 84 مليون جنيه، وتشتمل المشروعات على (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطات رفع، و4545 وصلة منزلية بقرية السمطا، و1148 وصلة منزلية بقرية الحلافى، و1148 وصلة منزلية بقرية الغنيمية)، كما سيتم الانتهاء من مشروعات صرف صحى مركز جرجا فى بداية أغسطس القادم، بتكلفة 26 مليون جنيه، وتشتمل على (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطات رفع، و550 وصلة منزلية بقرية كويز، و660 وصلة منزلية بقرية مقلد).

وأضاف: سيتم أيضاً الانتهاء من مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود بمركز جرجا فى 30 ديسمبر المقبل، بتكلفة 90 مليون جنيه، وتشتمل على (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطات رفع، و1964 وصلة منزلية بقرية المحاسنة، و2450 وصلة منزلية بقرية القرعان، و2600 وصلة منزلية بقرية بيت داوود)، وسيتم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى بقرى دمنو والمزالوة والمحامدة البحرية بمدينة سوهاج، فى بداية يوليو من العام القادم، بتكلفة 55 مليون جنيه، وتشتمل على تنفيذ (شبكات انحدار، وخطوط طرد، ومحطات رفع، و1924 وصلة منزلية بقرية المحامدة، و1000 وصلة منزلية بقرية دمنو، و1150 وصلة منزلية بقرية المزالوة).

