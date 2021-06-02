نقل وملاحة

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير سيور مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة سبتمبر المقبل

لاستيعاب 12 ألف حقيبة
دعاء محمود 8:04 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 8:04 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه جارٍ العمل على مشروع تطوير سيور مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، مضيفًا أن المشروع يقام على مرحلتين خلال عامين ماليين. وأضاف محروس، فى تصريحات خاصة، عقب المؤتمر الصحفى بمطار سفنكس للاطلاع على مشروعات التوسعة والتطوير، أنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع والتى تستغرق 10 أشهر؛ وذلك لاستيعاب نحو 6 آلاف حقيبة، بدلًا من 4.5 آلاف حقيبة.

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وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى استيعاب 6 آلاف حقيبة أخرى في الساعة، ليصبح إجمالى حجم الحقائب التى يستوعبها مشروع التطوير نحو 12 ألف حقيبة/ س.

ولفت رئيس الشركة القابضة للمطارات إلى أنه، خلال شهر سبتمبر المقبل، سيتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع السيور.

كان رئيس الشركة قد قال، في تصريحات سابقة، إن هناك زيادة في حجم الحركة الجوية والركاب بمطاري شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة الحالية، مقارنة بعام 2020.

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وأضاف أن مطاريْ شرم الشيخ والغردقة يخضعان لأعمال تطوير وتوسعات؛ بهدف رفع طاقتهما الاستيعابية استعدادًا لانتعاش حركة السياحة الوافدة لمصر.

ونوه بأن أعمال التطوير الجارية داخل المطارات المصرية لم تتوقف أو تتأثر بأزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أن أعمال التطوير تسير وفق جداولها المحددة والمخطط لها.

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بقلم دعاء محمود

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