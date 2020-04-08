تشغيل المحطة الشمسية بكوم أمبو باستثمارات 350 مليون جنيه وقدرة 26 ميجاوات

بدأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التشغيل التجريبى للمحطة الشمسية فى كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 26 ميجاوات واستثمارات بلغت 350 مليون جنيه.

كشف أمجد الحويحى، مدير عام الطاقة الشمسية فى الهيئة لـ”المال” عن أن الهيئة انتهت من ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء، باستثمارات إجمالية للمشروع تصل إلى 350 مليون جنيه «20 مليون يورو».

أضاف الحويحى أن شركة ‪TSK الإسبانية انتهت من تنفيذ المشروع منذ أسابيع بمدينة كوم أمبو بأسوان.

يذكر أن محافظة أسوان يقام بها أكبر مدينة شمسية فى العالم بقرية بنبان تستهدف توليد 1465 ميجاوات من الطاقة النظيفة من خلال ربط 32 محطة توليد الطاقة الشمسية بمحطات المحولات لربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء.

أوضح أن استثمارات المشروع تتخطى 350 مليون جنيه ويتم تمويله من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية ‪AFD ، وعبر قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو.

أشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بنظم الخلايا الشمسية الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية وتحويل الضوء الشمسى إلى تيار مباشر، والعواكس الكهربية (‪Inverters)، التى تقوم بتحويل التيار المباشر إلى تيار متردد والمحولات وخطوط النقل الخاصة بربط المحطة على الشبكة القومية.

كان مصدر بالهيئة أوضح أنه كان قد تم التعاقد مع التحالف الاستشارى‪DNV KEMA and ERCC لإعداد دراسة الجدوى ودراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع.

تم تنفيذ المشروع على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات/ساعة سنوياً بما يوفر 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات 30 ألف طن ثانى أكسيد الكربون.

تعدّ المحطة التى تم تنفيذها من اثنتين تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة إنشاءهما فى كوم أمبو، بقدرات بين 26 و50 ميجاوات، كما أنها من أحدث المحطات التى تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية مع تخزينها ليلًا.

ارتفع إنتاج مصر من الطاقة الشمسية خلال 2019 إلى 2.4 مليار كيلووات/ ساعة، مقارنة مع 3 ملايين كيلووات/ ساعة فى 2018. بعد دخول مجمع بنبان- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم – الخدمة بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.

يذكر أن إنتاج مصر من الطاقة المتجددة نهاية 2019 سجل 6000 ميجاوات، بزيادة قدرها 2000 ميجاوات، بما يعادل %11 من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر الذى بلغ 55 ألف ميجاوات.

تخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.