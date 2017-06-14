تشغيل أولى وحدات محطة كهرباء جنوب حلوان.. فبراير المقبل

عمر سالمعلمت "المال" أن نسبة التنفيذ الخاصة بمحطة كهرباء جنوب حلوان، والمملوكة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء تصل إلى 75%. وكشف مصدر مسئول، عن أنه من المقرر أن يتم البدء فى تشغيل أولى وحدات المشروع خلال شهر فبراير 2018، على أن تدخل الوحدة الثانية خلال مايو 2018، وأخيرًا الوحدة الثالثة خ

عمر سالم

علمت “المال” أن نسبة التنفيذ الخاصة بمحطة كهرباء جنوب حلوان، والمملوكة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء تصل إلى 75%.



وكشف مصدر مسئول، عن أنه من المقرر أن يتم البدء فى تشغيل أولى وحدات المشروع خلال شهر فبراير 2018، على أن تدخل الوحدة الثانية خلال مايو 2018، وأخيرًا الوحدة الثالثة خلال سبتمبر 2018.



وتبلغ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺟﻨﻮﺏ ﺣﻠﻮﺍﻥ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻰ ﺑﻘﺮﺽ 500 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﺮﺽ 450 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻺﻧﻤﺎﺀ ﺑـ 55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑـ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻰ ﺑﻨﺤﻮ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، و450 مليون دولار أمريكى من البنك الإسلامى للتنمية.

ومن المقرر أن يتم ربط المشروع بالشبكة الموحدة لكهرباء مصر خلال خطوط جهد فائقة القدرة 500 ك.ف.أ، من خلال ثلاث دوائر هي (سمالوط – اسيوط – زهراء المعادي، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 1950 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 3 ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺑﺨﺎﺭﻳﺔ، ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺓ 650 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.