تشغيل أتوبيسات نقل جماعي على مسار ترام مصر الجديدة

كشف مصدر فى هيئة النقل العام عن إطلاق خدمة جديدة للركاب يونيو المقبل، تتضمن تشغيل أتوبيسات على مسار ترام مصر الجديدة، لخدمة سكان غمرة ورمسيس والعباسية، بعد الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير التى تجرى فى الوقت الحالى، بجوار أسوار مترو الأنفاق‪.‬

لفت إلى أنه سيتم البدء بتشغيل أتوبيسات نقل جماعي فى الوقت الحالى، لحين شراء عربات نقل ركاب يتم تشغليها من خلال جرار منفصل، وهى شبية بالمترو السطحى لكن بسعة ركاب أقل‪.‬

قال المصدر إن الهيئة استلمت 46 أتوبيس نقل جماعى جديد، من إجمالى صفقة تبلغ 121 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى، ضمن التوسع فى تطوير الأسطول‪.‬

يبلغ أسطول هيئة النقل العام 3000 أتوبيس، بعدد 38 ألف عامل ومهندس وفنى وإدارى، ويحصل كل من مهندس الصيانة وسائق السيارة والمحصل، على %39 من إجمالى الإيرادات اليومية من التذاكر بواقع %13 لكل منهم، بخلاف الحوافز الأخرى والأجر الأساسي‪.‬

حجم نقل الركاب اليومى إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب يُنقلون من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، البالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام، ومينى باص فى القاهرة الكبرى‪.‬