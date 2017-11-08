تشطيب 1536 وحدة بالإسكان الاجتماعى بالفيوم الجديدة

المال - خاصقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه يجرى تشطيب 1536 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيدًا لتسليمها خلال الفترة المقبلة، ويجرى تنفيذ طريق بطول 8 كم لربط عمارات الإسكان الاجتماعي مباشرة بطريق الفيوم - بني سويف، مضيفًا أنه تم طرح تنفيذ ناد

المال – خاص

قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه يجرى تشطيب 1536 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، تمهيدًا لتسليمها خلال الفترة المقبلة، ويجرى تنفيذ طريق بطول 8 كم لربط عمارات الإسكان الاجتماعي مباشرة بطريق الفيوم – بني سويف، مضيفًا أنه تم طرح تنفيذ ناد اجتماعي بمساحة 5 أفدنة، لخدمة أبناء المدينة.

وذكر عبدالرحمن: يجرى حاليًا الانتهاء من تنفيذ محطة الرفع للصرف الصحي بالحي الأول، ويجرى تنفيذ محطة محولات الكهرباء، بتكلفة 95 مليون جنيه، كما تم استلام شبكة كهرباء المرحلة الثالثة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مركز الشرطة بالمدينة، ويجرى تسليمه لمديرية أمن الفيوم، تمهيدًا لتشغيله للمساهمة في تعزيز الخدمات الأمنية بالمدينة، موضحًا أنه يجرى استئناف أعمال إنشاء الجامعة، وذلك بعد التنسيق مع القوات المسلحة بشأن قيود الارتفاعات.