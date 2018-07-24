تشريع يجرم اعتداء الأهالي على أبنائهم.. أهم فقرات توك شو اللية

رحاب صبحىتشريع يجرم اعتداء الأهالي على أبنائهم موضوع "مصر النهاردة" على الأولى تناقش الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "مصر النهاردة"، فى العاشرة مساءً، على القناة الأولى، ملف الجريمة الأسرية في مصر. وتستضيف الحلقة كلا من الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، واللواء مجدى البسي

رحاب صبحى





“مصر النهاردة” على الأولى تشريع يجرم اعتداء الأهالي على أبنائهم موضوع

تناقش الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج “مصر النهاردة”، فى العاشرة مساءً، على القناة الأولى، ملف الجريمة الأسرية في مصر. وتستضيف الحلقة كلا من الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، واللواء مجدى البسيوني الخبير الأمني، والدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى للحديث عن لماذا لجأت سيدة المريوطية إلى إلقاء أبنائها في القمامة بعد وفاتهم حرقًا، وما الذي يدفع أستاذ جامعى إلى تعذيب ابنه حتى الوفاة، وهل نحتاج إلى تشريع يجرِّم اعتداء الأهالي على أبنائهم، وغيرها من القضايا التي تتعلق بهذا الملف.

تصحيح المفاهيم المغلوطة فى “مجلس الصائمين” على الفضائية المصرية

يستضيف برنامج “مجلس الصائمين”، فى الثامنة مساءً، على قناة الفضائية المصرية، الدكتور سعد الدين الهلالى. ويدور النقاش حول تصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة. البرنامج يرأس تحريره عبد الناصر البنا، ويقدمه عاصم بكرى.

الساحر التركى عارف غفوري فى “مساء DMC”

يحل الساحر التركي عارف غفوري، الذي يملك حديقة حيوانات خاصة من نمور وتماسيح وثعابين، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، الذي يُيث عبر قناة “dmc”، في العاشرة مساءً. ويكشف “الساحر” خلال الحوار، عن أسباب اختيار مصر للعلاج بها، وشعوره بـ”لدغة” الكوبرا، وكواليس العلاج بمستشفى قصر العيني “الفرنساوي”، تحت إشراع فريق طبي بالكامل، بعد تماثله للشفاء، ومغادرته المستشفى مساء أمس.

السكرتير الخاص للزعيم جمال عبد الناصر فى “90 دقيقة” على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة”، فى الثامنة مساء، بقناة المحور الفضائية، خليفة عطوة المتهم الثالث فى قضية اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير والسكرتير الخاص له فى الرئاسة، فى حلقة خاصة عن الزعيم بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو المجيدة.



ويكشف خليفة بالوثائق والمستندات والصور لأول مرة تفاصيل ودوره ودور جماعة الإخوان فى محاولة اغتياب الزعيم جمال عبد الناصر فى حادث المنشية الشهير، وكيف تحول من متهم فى اغتياله إلى سكرتيره الخاص فى الرئاسة.



كما يكشف كواليس وخطط جماعة الإخوان فى تدبير محاولة اﻻغتيال، وكيف كان يتم تدريب الفدائيين فى الشرقية والإسماعيلية وحقيقة شائعات تدبير الزعيم جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال نفسه كما روّجها الإخوان.



كما يكشف السكرتير الخاص للزعيم جمال عبد الناصر مفاجآت كثيرة عن حياة الزعيم عبد الناصر وعن أسرته وأبنائه وأصدقائه وعلاقة الزعيم بجميع الضباط الأحرار، وعلاقة عبد الناصر بالفن والدين والسياسة والفقراء والشعوب العربية.