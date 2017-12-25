تشريعية النواب: طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور كيدية

ياسمين فواز أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد. جاء ذلك فى…

ياسمين فواز





أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سئمت من الطلبات الكيدية التى تقدم ضد النائب مرتضى منصور، لرفع الحصانة عنه، منوهًا بأنها شكاوى كيدية ومن شخص واحد في موضوع واحد.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدَّم من المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قِبل العضو مرتضى منصور فى القضية رقم 2890 لسنة 2016 إداري العجوزة والمقيدة برقم 229 لسنة 1-2016 فحص أخذ رأي المكتب الفنى، حيث انتهى رأى اللجنة بالرفض.

وأكد الجمل أن الأمر أصبح مستفزًّا ومُبالَغًا فيه، ونحن كأعضاء سئمنا من ذلك.