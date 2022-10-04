«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية نهائيا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.



يشار إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مجموع مواد مشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى.



وتتضمن التعديلات استبدال نص المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،بالنص التالى “يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.



وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة ، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه ،ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف ، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير ، وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف ،وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كما تضمنت التعديلات : “يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره.