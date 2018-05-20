تشريعية النواب تلغى الوساطة فى تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

ياسمين فواز:أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، عن استكمال اللجنة الفرعية مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2008، عقب إقرار الموزانة العامة للدولة للعام المالى (2018/2019).وقال إي

ياسمين فواز:

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، عن استكمال اللجنة الفرعية مناقشة مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2008، عقب إقرار الموزانة العامة للدولة للعام المالى (2018/2019).

وقال إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية طالبت الحكومة ببيانات إحصائية دقيقة عن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية حاليا، تمهيدا لإعادة فتح المناقشات، مضيفا أنه من المقرر أن تستكمل اللجنة الفرعية مناقشة تعديلات القانون، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة وإقراره عقب الانتهاء من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد قبل الإجازة البرلمانية.

وتشمل التعديلات 4 مواد رئيسية تهدف إلى تنشيط العملية الاستثمارية، تحمل أرقام «4 و6 و7 و8» من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

وتنص المادة «4» من القانون على أن «تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالجرائم الناشئة عن مخالفة عدة قوانين أبرزها سوق رأس المال، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك.

وأضافت التعديلات لاختصاص المحاكم بالمادة «4» قانون غسل الأموال والضمانات المنقولة، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والصكوك.

أما المادة 6 من القانون فتنص على أنه «فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه».

وأكد خالد حنفى، عضواللجنة التشريعية، إدخال عدة تعديلات على النسخة المرسلة من الحكومة، موضحا أن اللجنة ألغت مصطلح «الوساطة» أينما وجد بمشروع القانون، والذى نصت عليه المادة «8» لاستحداث مزيد من الاختصاصات لرئيس هيئة التحضير لتسهيل عملية التسوية بين الخصوم.

وتنص المادة «8» على أن «تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة، وتتولى اختصاص الوساطة فى المنازعات والدعاوى غير الجنائية.

وأشار إلى أن التعديل الجديد فى المادة «8» استحدث زيادة اختصاصات رئيس هيئة التحضير والوساطة، ونص على الإعفاء من نصف رسوم الدعوى التى تمت تسويتها وديا، لتشجيع المتخاصمين على الصلح الودى، توفيرا للوقت والجهد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت أن فكرة «الوساطة» يجب أن توضع فى قانون منفصل، خاصة وأنها تتعارض مع مواد القانون.

وتضم مشروع القانون تعديلات على قوانين التجارة البحرية والطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وحماية المستهلك، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والضمانات المنقولة والصكوك.

وتنص المادة «7» من القانون على أن «تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية، والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية»، وأضافت التعديلات لأول مرة نظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوى الإفلاس والدعاوى المتعلقة بها.