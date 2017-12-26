تشريعية النواب: القرض الألماني لدعم الاقتصاد لا يحتاج إلى استفتاء شعبي

ياسمين فوازوافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية بقيمة 225 مليو

ياسمين فواز

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية بقيمة 225 مليون يورو

وأوضحت أن القرض لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي وتم توقيعه فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، حيث أكد رئيس اللجنة بهاء أبو شقة، على الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف المادة 151 من الدستور، والمادة 197، من اللائحة الداخلية للمجلس، وأنها تحتاج إلى موافقة البرلمان فقط، ولا تحتاج إلى استفتاء شعبى