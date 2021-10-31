«تشريعية البرلمان» تقر بدستورية اتفاقية شراء آلات للسكة الحديد

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، فى اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة إبراهيم الهنيدى، على اتفاقيتين دوليتين تم إحالتهما من المجلس للتأكد من تطابقهما مع الدستور والقانون، وهما كالتالى:
الأولى: قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6 / 7 / 2021-
- الثانية: قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات والاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها الموقع بتاريخ 28 / 7 / 2021، لعدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهم.