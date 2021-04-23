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تشديدات أمنية وقت آذان المغرب.. والشرطة توزع وجبات إفطار للصائمين (فيديو)

طوال شهر رمضان.
أماني عوض 7:00 م, الجمعة, 23 أبريل 21 7:00 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية من انتشارها الأمني في الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، خاصة وقت آذان المغرب لحماية المواطنين وردع الخارجين عن القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار خلال شهر رمضان.

ووزع رجال الشرطة وجبات إفطار جاهزة على الصائمين في الطرق، وقت آذان المغرب، من خلال مديريات الأمن والأقوال الأمنية المتواجدة ضمن الخدمات الأمنية.

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ونشرت وزارة الداخلية، فيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، عن استعداداتها لتأمين الشوارع وقت الإطار، وتوزيع وجبات على الصائمين، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لها.

وأشاد مواطنون بلافتة وزارة الداخلية في تقديم وجبات الإفطار، قائلين: “الشرطة بتعيد علينا وإحنا بنعيد عليهم، وكل عام وأنتم بخير شرطة وجيش إخواتنا”.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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