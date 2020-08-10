تشجيعا للمتفوقين .. 10 آلاف جنيه من “GLC” لأوائل الثانوية العامة والفنية

أعلن محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة (دهانات GLC) عن إطلاق مبادرة لتدعيم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمختلف المحافظات.

وأكّد الحوت أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام مجلس إدارة ” GLC” لدعم المتفوقين المصريين إيماناً بأهمية تنمية مهارات الشباب ورعايتهم في أرقى وأهم معاني المسئولية المجتمعية للشركات.

وأعلن محمد أمين الحوت أن مجلس إدارة GLC خصصت مكافأة مالية تشجيعية قدرها 10 آلاف جنيه لكل أوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية واستعداد الشركة لتبني الكفاءات وتقديم كافة أشكال الدعم لنرى شباب وطني قادر على المشاركة في عملية البناء التي تشهدها مصر وجيل قادر علي صنع مستقبل أفضل نتمناه لمصر ويستحقها شعبها الكبير.

ووجه الحوت الشكر للقيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية لتخريج جيل عصري متوافق مع متطلبات العصر الحديث في العلم والعمل.