تشجيعا لإعادة التدوير.. البيئة تصنع فانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة

احتفالًا بقدوم شهر رمضان المبارك قدمت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للثقافة والتوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا مميزًا لـ”فانوس رمضان” من مكونات صديقة للبيئة، والذي يعد أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التي لها وقع خاص في عقل ووجدان الشعب المصري للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

وقام فريق التوعية بالوزارة بتصميم “فانوس رمضان” إيمانًا بالدور التوعوي للوزارة، حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، وذلك من ورق وكرتون وكانز وسوليفان، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة استخدام المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحرص الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وعلب الكانز والسيديهات وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات.