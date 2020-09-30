«تشتم الزوار».. 5 ببغاوات إفريقية «ممنوعة من الظهور بالعرض العام» في حديقة بريطانية

هذه الببغاوات الرمادية إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، وصلت إلى الحديقة عن طريق التبرع.

قررت حديقة لينكولنشاير البريطانية للحياة البرية، منع خمس ببغاوات إفريقية من العرض العام بعد أن بدأت في توجيه الشتائم للزوار والموظفين، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وقال ستيف نيكولز الرئيس التنفيذي للحديقة، وفق المصدر: “لم يكن يقلقنا بشأن هذه الببغاوات الإفريقية سوى تعاملها المحتمل مع الأطفال”.

وأضاف: “لقد بدأت الببغاوات في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية تردد الشتائم على مسامع الزوار والعمال، وهي كلمات مختصرة من عدة أحرف، ويسهل على الببغاء حفظها وترديدها”.

وتابع أن هذه الببغاوات الرمادية إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، وصلت إلى الحديقة عن طريق التبرع.