تشب وإيون للتأمين يطلقان منصة رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة

عقد وسيط التأمين وإعادة التأمين العالمي ايون شراكة مع تشب للتأمين لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بوسائل فعالة لفهم خيارات التغطية وشراء التأمين عبر الإنترنت من خلال منصة الكترونية جديدة.

وقالت إيون إن المنصة التى تم إطلاقها بالشراكة مع تشب للتأمين في فرنسا مدعومة من شركة CoverWallet التابعة للوسيط ايون وتقدم أكثر من 10 منتجات تأمين من شركة إعادة التأمين العالمية وتقلل الوقت المستغرق للحصول على التأمين من أيام إلى دقائق فقط.

وقال أنطوان لامي ريستد ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ايون فرنسا ، إن تبسيط رحلة التأمين ومساعدة عملائنا على التركيز على أعمالهم الأساسية هو في صميم مهمتنا من خلال هذا العرض الجديد ، وهو خطوة كبيرة إلى الأمام للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تنويع قنوات التوزيع الخاصة الاساس فى الطموح الرقمى

وأشار إلى أنه من خلال الاستفادة من نقاط القوة الرقمية الداخلية لدينا وخبرتنا في المخاطر التجارية نوفر لعملائنا وصولاً سريعًا وسهلاً إلى منتجات التأمين عالية الأداء التي تلبي احتياجاتهم.

وأضاف سانتياغو سانشيز رئيس الخدمات الرقمية في تشب أن اطلاق المنصة في فرنسا يعد تنويع قنوات التوزيع الخاصة بنا مكونًا أساسيًا في طموحنا الرقمي.

وأوضح إن الجمع بين مجموعة منتجاتنا وخبرات الاكتتاب وخدمة المطالبات وقدرتنا على الدمج السريع لعروضنا في وضع مثالي لـــ”تشب ” لتلبية إحتياجات المؤسسات التجارية الصغيرة في فرنسا من خلال هذا التعاون مع .

أكملت إيون الاستحواذ على CoverWallet في يناير 2020 ، مما مكّنها من الاستفادة من قدرات وتكنولوجيا البيانات والتحليلات الخاصة التحول الرقمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بـ SME InsurTech لتجمع حاليا منصة CoverWallet بين العلم وتصميم تجربة المستخدم والتحليلات لجعل التأمين أسهل للشركات.

تقديم الخدمة بوتيرة متسارعة خلال دقائق بدلا من أيام

وأكدت أنه يمكن للشركات حاليا من خلال المنصة الحصول على عروض أسعار لمنتجات متعددة ومقارنة تفاصيل التغطية والدفع إما ببطاقة ائتمان أو حساب مصرفي وتنزيل تغطية الإثبات الخاصة بهم على الفور وكذلك التحدث مع أخصائي تأمين إذا كان لديهم أي استفسارات.

و قالت إيلينا جونزاليس بلانكو المدير العام لأوروبا CoverWallet من خلال الجمع بين خبرة التأمين لدى إيون ومنتجات التأمين من تشب وتقنية CoverWallet ونموذج التشغيل ، فقد أنشأنا عرضًا فريدًا يقدم أفضل ما في العوالم للشركات الصغيرة.

كجزء من إيون نحن قادرون على توسيع نطاق أعمالنا على مستوى العالم لتقديم إمكاناتنا الرقمية للعملاء في جميع أنحاء العالم بوتيرة متسارعة.