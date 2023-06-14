تشاد تشيد بدور شركات القطاع الخاص المصرية في خدمة المشروعات التنموية

قال وزير المياه الحضرية والريفية التشادي عليو إبراهيم، إن بحيرة تشاد تتعرض لتأثيرات سلبية عديدة ناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وأشار سويلم خلال اللقاء إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دولة تشاد في كافة المجالات، وخاصة في مجال الموارد المائية.

وأكد حرص وزارة الموارد المائية والري على التعاون مع وزارة الخارجية لتحقيق أكبر مكاسب للقارة الأفريقية خلال رئاستها الحالية للأمكاو، مشيرًا لمبادرة AWARe التي تهدف لرفع قدرات الدول الأفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية، من خلال أنشطة التدريب ورفع القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة.

وأشاد الوزير التشادي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وتشاد، والدور الذي تقوم به العديد من شركات القطاع الخاص المصرية في خدمة المشروعات التنموية بدولة تشاد، كما أشاد بمجهودات مصر المتميزة خلال مؤتمر المناخ الماضي وما تبذله حاليًا من مجهودات كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة.