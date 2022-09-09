«تشاجروا أثناء صلاة الجمعة».. شخص ينهي حياة جاره طعنًا داخل مسجد في الدقهلية

أنهى شخص حياة جاره داخل أحد المساجد بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية ، أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم، وذلك عقب مشادة نشبت بينهما، فاستخرج الجاني سلاح أبيض وطعن المجني عليه حتى فارق الحياة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا عن مصرع شخص طعنًا بالسكين داخل مسجد في قرية ميت السودان، بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ، أثناء صلاة الجمعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل المسجد بين المجني عليه، وآخرين نتيجة خلافات بينهما بسبب الجيرة.

ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك، فطعن أحد المتهمين المجني عليه بسلاح أبيض، ولقي مصرعه داخل المسجد.

ونقل جثمان الضحية إلى مستشفى دكرنس العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة وإخطار النيابة العامة.