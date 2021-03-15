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تشابك بالأيدي وتراشق بالألفاظ.. ضبط طرفي مشاجرة بمدرسة بنات بالمعادي

بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة، وتسببتزفي كدمة بالعين لإحداهن.
أماني عوض 1:35 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21 1:35 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي مشاجرة نشبت أمام إحدى مدارس البنات بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، بسبب خلافات طالبات أدت للتشابك بالأيدي والتراشق بالألفاظ.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”بشأن تعليقًا مدعومًا بعدة مقاطع فيديو، تضمنت اعتداء مجموعة من الأشخاص بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، والتسبب في عاهة مستديمة لها.

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وبالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول: إحدى السيدات ونجلتيها “طالبتين”.

وطرف ثاني: إحدى السيدات ونجلتها “طالبة”، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة الطالبات بالمدرسة.

وتطورت الخلافات لتراشق بالألفاظ وتشابك بالأيدي تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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