تسيير 3 رحلات طيران أسبوعيا بين الإسكندرية وبافوس

محمد مجدي: كشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين، بالخارج عن أنه تقرر الفترة المقبلة تسيير 3 رحلات طيران مباشرة بين مدينتى بافوس القبرصية والإسكندرية 3 مرات أسبوعيا .جاء ذلك خلال كلمتها في إطار فاعليات أسبوع الجاليات "إحياء الجذور" الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخار

محمد مجدي:

كشف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين، بالخارج عن أنه تقرر الفترة المقبلة تسيير 3 رحلات طيران مباشرة بين مدينتى بافوس القبرصية والإسكندرية 3 مرات أسبوعيا .

جاء ذلك خلال كلمتها في إطار فاعليات أسبوع الجاليات “إحياء الجذور” الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وتم تنظيم رحلة إلى سفح الأهرامات اليوم .

وأضافت أن مبادرة “عودة الجذور” هي رسالة حب وسلام للعالم وأن مصر تبعث رسائل سلام من تحت سفح الأهرام، مؤكدة أننا نسعى من خلال المبادرة إلى تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة على المستوى العالمي حول مصر.

وأشارت إلى أن مصر تتمتع بصورة فريدة من التعايش السلمي لكل الجاليات التى تمر بها، موضحة أنه سيتم غدا تنظيم جولة فى محافظة سيناء للتأكيد على أنها آمنة، بالإضافة إلى زيارة دير سانت كاترين الذى يعد من المقدسات اليونانية .

وأضافت أنه سيتم تنظيم جولة فى مدينة شرم الشيخ، وزيارة ميدان السلام منوهة بأن المبادرة حققت نتائج إيجابية سياسيا واقتصاديا، وتم خلال الزيارة توقيع عدد من البروتوكولات والتعاون بين الغرف التجارية بين مصر وقبرص واليونان .

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم التنسيق بين الجانب المصري والقبرصي لتبادل السياحية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المزارات الثقافية ضمن البرنامج بهدف تنشيط السياحة الثقافية.