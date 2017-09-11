تسيير 133 رحلة جوية لنقل 30 ألف حاج مصري

دعاء محمودأعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الاثنين تسيير ١٣٣ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة نحو ٣٠ ألف حاج إلى أرض الوطن. وأكد مسلم في بيان على انتظام مواعيد إقلاع ووصول الرحلات، واختفاء ظاهرة التكدس والازدحام على سيور استلام الحقائب التي كانت تعرقل انسي

دعاء محمود

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الاثنين تسيير ١٣٣ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة نحو ٣٠ ألف حاج إلى أرض الوطن.

وأكد مسلم في بيان على انتظام مواعيد إقلاع ووصول الرحلات، واختفاء ظاهرة التكدس والازدحام على سيور استلام الحقائب التي كانت تعرقل انسيابية التشغيل في مواسم الحج السابقة.

وعن رحلات اليوم الاثنين ١١ سبتمبر، فإنه من المقرر أن تقلع ٢٦ رحلة جوية بواقع ١٣ رحلة من مطار جدة، و١٣ رحلة اخرى من مطار المدينه المنورة، لنقل نحو ٦١٠٠ حاجاً من حجاج القرعة والتضامن وحجاج الترانزيت وشركات السياحة والبعثات والهيئات والعمل وحج الأفراد والأجانب بالإضافة إلى الرحلات الخاصة لعودة حجاج بماكو بجمهورية مالى والحجاج الفلسطنيين.

أما عن رحلات الغد الثلاثاء ١٢ سبتمبر فمن المقرر أن تقلع ٢٥ رحلة جوية ١٢ رحلة جوية من مطار جدة الدولي و١٣ رحلة من مطار المدينة المنوره لعودة ٥٥٠٠ حاجاً من حجاج القرعة والتضامن والحجاج الأجانب والأفراد والبعثات والهيئات والعمل وحجاج شركات السياحة وحجاج الترانزيت وحجاج الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة لعودة حجاج جمهورية مالي.