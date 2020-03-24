سيـــاســة

تسيير رحلات استثنائية للخطوط الجوية العراقية لإعادة مواطنين من مصر

على متنها نحو (263) مواطنًا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى مصر
سمر السيد 8:10 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 8:10 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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قالت السفارة العراقية بالقاهرة في بيان صحفي إنه غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، مُتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد، أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية، وعلى متنها نحو (263) مواطنًا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى مصر.

وتواصل سفارة جمهورية العراق في القاهرة تلقّي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاءوا طلباً للعلاج.

وكانت السفارة، استناداً لموافقة لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت في بيان لها الأحد الفائت، عن نيتها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارات المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة.

وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، تسيير أولى الرحلات الإستثنائية، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.

مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار إهتمام الدولة العراقية بأبنائها فى الخارج، ومساعيها لحل الأزمة.

وأعرب بهذا الصدد، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة استجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية.

مشيراً إلى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية استثنائية أخرى يوم غد الأربعاء.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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