تسيير رابع قطارات حاويات البضائع من ميناء السخنة إلى بورسعيد

نجح تحالف بورسعيد للحاويات والدولية للخدمات اللوجستية فى تسيير رابع رحلة من قطار حاويات ترانزيت السخنة بورسعيد والذي يحمل لأول مرة حاويات لخطوط ملاحية مختلفة ولبضائع عامة مختلفة ومتنوعة الصنف.

وقال المهندس محمد فوده الشريك اللوجستيى المكلف بانهاء إجراءات نقل الحاويات بالسكة الحديد إن هذه الرحلة تعد التشغيل التجريبي الحقيقى لتشغيل الموانىء الجافة وربطها بالموانىء البحرية.

وأعلن وصول أول رحلة قطار نقل حاويات من ميناء السخنة إلي ميناء غرب بورسعيد، مساء اليوم وتحمل حاويات تابعه لخطوط ملاحية عالمية هى كوسكو ويانج مينج وأو أو سي ال وذلك في إطار قيام المنطقة الاقتصادية بالعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات.

وقال إنه تم إنهاء جميع الإجراءات واللوجيستيات الخاصة بالنقل من السخنة لبورسعيد، ومن ثم الإنتهاء من كافة إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد .

ولفت أن المنطقة الاقتصادية وضعت خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وموانئ دبي العالمية “مشغل الأرصفة بالسخنة” ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بمينائي السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، لحل الأزمة التي شهدتها غرب بورسعيد مؤخراً من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمري ومستخلصي الجمارك في بورسعيد، في إطار استراتيجية الهيئة لتحسين مناخ الأعمال وكذلك تبعاً لسياسات الدولة المصرية في تعزيز تكامل الموانئ التابعة للمنطقة وجذب الخطوط الملاحية وتكافؤ الفرص في التشغيل وعمليات التداول.