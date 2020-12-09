تسير مسافة 400 كيلو.. وزير قطاع الأعمال : سيارة النصر الكهربائية تصلح تاكسي وأوبر

وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن المستقبل القريب يتجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، لافتا إلى أننا نعمل على دراسة إنتاج السيارة الكهربائية داخل شركة النصر للسيارات منذ أكثر من عام بالشراكة مع الجانب الصيني .

وأضاف وزير قطاع الأعمال ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج 90 دقيقة بقناة المحور، أن السيارة الكهربائية التى تم اختيارها تسير لمسافة 400 كيلو في الشحنة الكهربائية الواحدة، لافتا الى انه تم اختيار النموذج المتوسط والتى تستوعب التشغيل التجاري سواء في التاكسي او اوبر او غيرها من الانشطة التجارية الحالية.

وتابع وزير قطاع الاعمال، ان السوق المصري يستهلك 200 ألف سيارة جديدة سنويا فقط وذلك رغم ان عدد السكان وصل الى 100 مليون نسمة، موضحا ان الطلب ضعيف مقارنة بعدد السكان.

وذكر وزير قطاع الاعمال، ان الوزارة تستهدف تحقيق نسبة التصنيع من المكون المحلي للسيراة الكهربائية من 54 و 58 % ونأمل ان نصل خلال السنوات القليلة القادمة الى نسبة مكون 80% وانتاج جزء من البطارية.

توقع شركة النصر عقود الشراكة مع شركة “دونج فينج” الصينية قريبا لبدء لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.

وقالت وزارة قطاع الاعمال في بيان سابق، أن ذلك يأتى في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتتمتع السيارة الكهربائية المشار إليها بمواصفات متميزة منها أنها تقطع مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة، وبسرعة قصوى 145 كم في الساعة، وتحتاج إلى 10.8 من الثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كم من الصفر، وبحجم شنطة 5.2 لتر، فيما تصل شحنة البطارية إلى 80% بالشاحن السريع في 30 دقيقة فقط.